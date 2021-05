Ativistas inflam boneco de 'Capitão Cloroquino' em Brasília

Em suas redes sociais, o Movimento Acredito postou a foto do boneco junto as palavras "Ciência! Vacina! Impeachment! Justiça!" e com a hashtag "#ACulpaÉdoCapitãoCloroquino".

O ato ocorre durante o depoimento à CPI da Covid-19 da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como "capitã cloroquina".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Membros do Movimento Acredito inflaram em Brasília, nesta terça-feira (25), um boneco do que chamaram de Capitão Cloroquino, em crítica ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.