Até o Bolsonaro está fazendo o que Moraes quer, diz foragido Allan dos Santos

Allan é investigado em dois inquéritos no STF. Um que apura ameaças a ministro do tribunal e disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais e outro que investiga o financiamento de atos antidemocráticos.

A gravação ainda mostra como os apoiadores de Bolsonaro estão divididos no caso. Enquanto alguns seguem o presidente e repudiam o ataque de Jefferson contra os agentes da PF, uma ala mais radical defende a ação do ex-deputado e reverbera críticas ao STF.

"[Moraes] conseguiu fazer com que todo o seu pensamento, todas as suas palavras fossem parar na boca do Bolsonaro, usando a força policial para poder colocar atrás das grades uma pessoa que não cometeu um crime e simplesmente estava protegendo a própria vida", completou.

"A vida é um direito que está acima de qualquer constituição --daí que a legitima defesa, independente de todas as leis do direito impositivo, elas caem quando você tem que defender a própria vida", afirmou.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em vídeo no qual comenta a prisão de Roberto Jefferson, o influenciador bolsonarista foragido Allan dos Santos afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está fazendo o que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), quer.

