Ataques de piratas dos rios no Amazonas é alvo de denúncia no Senado

Manaus/AM - O senador Plínio Valério (PSDB) denunciou na tribuna do Senado, nesta quarta-feira (6), o agravamento de casos de ataques de piratas de rio a embarcações transportadoras de combustíveis no Amazonas, com extrema violência, o que tem resultado em mortes, cárcere privado e sequestros.

Segundo levantamento do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) apenas nos quatro primeiros meses de 2022, as quadrilhas fortemente armadas já realizaram quatro ataques e roubaram, apenas em gasolina e óleo diesel, mais de 1,5 milhão de litros.

Nesta quarta-feira (6), dois homens suspeitos de serem piratas de rio foram mortos no município de Japurá. Moradores da cidade reconheceram os homens como responsáveis por diversos assaltos a embarcações. Eles foram capturados; um morreu afogado e outro queimado.

Em novembro de 2021, o Comando do 9º Distrito Naval notificou um tiroteio que acabou com a morte de um oficial na Foz do Rio Uatumã, além de quatro pessoas baleadas em confronto com os piratas.