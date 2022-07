Associações de peritos e delegados da PF rebatem Bolsonaro e ressaltam segurança das urnas

As associações afirmam ainda que as eleições "desde a redemocratização ocorrem sem qualquer incidente que lance dúvidas sobre sua transparência e efetividade".

As associações dizem ter "total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas" e reforçam que acatar a legislação eleitoral "é imprescindível a todo e qualquer representante eleito".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) repetir mentiras e teorias conspiratórias sobre a confiança no processo eleitoral brasileiro em encontro com embaixadores, três associações de servidores da Polícia Federal emitiram nesta terça-feira (19) uma nota conjunta manifestando confiança nas urnas eletrônicas e afirmando que nunca foi apresentada qualquer evidência de fraude no sistema.

