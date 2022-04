Associação de juízes cria comissão LGBTQIAP+ para debater diversidade no trabalho

"A luta pelos direitos LGBT, incluindo o combate à homofobia institucional, nas esferas pública e privada, são pautas que devem ser objeto de deliberação e atuação da Anamatra, com participação em esferas de poder e decisão", diz o diretor Administrativo da Anamatra e coordenador da Comissão, juiz do Trabalho Ronaldo Callado.

A comissão será formada por dirigentes da entidade, além de juízes e juízas das cinco regiões da Justiça do Trabalho e prevê reuniões periódicas, com calendário ainda não definido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) criou uma comissão LGBTQIAP+ para debater e propor soluções de combate à discriminação e inclusão dessa população no ambiente de trabalho.

