Assistência social no Amazonas tem recebido investimento de emendas de Omar Aziz

“A violência e os problemas sociais têm alvos corriqueiros e a população humilde da capital e do interior não podem ficar desamparados sem o apoio dos Creas, que prestam um serviço fundamental e muitas vezes são o único elo que essas pessoas têm com o poder público. A assistência social é uma pauta que sempre está presente nas construção das políticas que eu apoio e nas emendas destinadas na minha atuação, pois sei da importância desses centros para a população em vulnerabilidade", afirma o Senador Omar.

Manaus/AM - Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) em todo Amazonas serão equipados com computadores de última geração, adquiridos com recursos de emendas parlamentares apresentadas pelo senador Omar Aziz (PSD). Serão 179 computadores que irão otimizar o trabalho das equipes que atendem diariamente as pessoas em situação de violação de direitos, nos Creas da capital e do interior.

