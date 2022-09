Assessoria de Cristina Bolsonaro diz que candidata sofreu atentado no DF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A assessoria de Cristina Bolsonaro (Progressistas), candidata à deputada distrital, declarou ao UOL que a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu um atentado no Distrito Federal na noite desta quinta-feira.

Em um vídeo publicado na conta do Instagram de Cristina, é possível ouvir uma mulher, possivelmente a candidata, chorando e dizendo: "Olha aqui o que fizeram comigo. Meu carro... Querem me pegar".

Nas imagens, é possível ver o vidro do carro (à direita do motorista) estourado e estilhaços nos bancos da frente. Também é possível verificar que o vidro traseiro do automóvel está quebrado.

A assessoria de Cristina declarou que o ataque ocorreu quando a candidata e sua equipe estavam na porta de casa para irem a um comício.

Ao UOL, a assessoria disse que, no momento do ataque, Cristina, a irmã da candidata, o motorista e a assessora estavam como ocupantes do carro atingido.

Segundo a assessoria, apesar do ataque, todos os ocupantes do veículo estão bem e tiveram apenas pequenos cortes no corpo devido aos estilhaços do vidro.

JAIR RENAN DIZ QUE TEVE PORTA DE CASA PICHADA

Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), também fez um stories no Instagram, na noite desta quinta-feira (29), para afirmar que teve a porta de casa pichada. A frase escrita na porta da residência foi "morte do Bolsonaro".

"Pixaram a porta da minha casa em represália não só a minha mãe, que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro", escreveu o estudante de Direito.

O jovem, que é o quarto filho do chefe do Executivo, fez apenas um stories e não deu mais detalhes do ocorrido.

Jair Renan é filho de Bolsonaro com Ana Cristina Siqueira Valle, conhecida como Cristina Bolsonaro, que é candidata à deputada distrital no Distrito Federal pelo Partido Progressistas. O estudante já declarou que apoia a candidatura da mãe — ele, inclusive, aparece em vídeos e fotos de divulgação da campanha de Cristina.