Assessor demitido do PL após chegada de Bolsonaro criticava governo em redes sociais

No mês seguinte, o canal do ex-assessor postou um vídeo com uma montagem do presidente cantando uma paródia da música Florentina do cantor Tiririca sobre cloroquina.

Ele mantém um canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o negacionismo do presidente na pandemia.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Demitido por Valdemar Costa Neto após a filiação de Jair Bolsonaro, o ex-assessor do PL Vladimir Porfírio usava as redes sociais para fazer críticas ao governo federal.

