Assembleia abre processo de impeachment de Governador e vice de SC

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL) e a vice-governadora Daniela Reinehr.

Em votações separadas, os parlamentares de Santa Catarina decidiram por 33 votos a seis (Moisés), e por 32 votos a sete (Daniela), a prosseguir com o processo de cassação de governador e vice, que são acusados de crime de responsabilidade por aumentos aos procuradores do estado sem a autorização da Assembleia Legislativa.

Apesar do resultado, eles não foram afastados, pois ainda há outros passos no processo, como a comissão mista julgadora, formada por cinco deputados, cinco desembargadores e o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), Ricardo Roesler, que tem voto de desempate, se necessário.