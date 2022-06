Arthur Virgílio visita Jorge Teixeira e tem recepção festiva no bairro que fundou

Manaus/AM - “Sinto que tenho a maior família do mundo porque me sinto parente dos mais de 4 milhões de amazonenses”. Foi com essa declaração que o pré-candidato ao Senado pelo PSDB, Arthur Virgílio Neto, definiu sua participação em reunião com lideranças do bairro Jorge Teixeira, zona Leste, ocorrida na noite de segunda-feira (27). Na ocasião, o ex-prefeito de Manaus teve seu nome cantado pelos moradores por ter sido o fundador do bairro no seu primeiro mandato à frente da prefeitura, no final dos anos 1980.

Muito agradecido, Arthur ressaltou sentir amor por essa terra e por esse povo. “O apoio do povo é uma coisa espontânea, tocante, bonita. Eu sou uma pessoa com 45 anos de vida pública e, tudo isso misturado com o destino do Amazonas, faz com que eu sinta que tenho a maior família do mundo”, declarou Arthur.

O ex-senador também defendeu em seu discurso a preservação da Amazônia, a proteção à Zona Franca de Manaus, a importância de se gerar oportunidades para as pessoas e reiterou que o Amazonas precisa ter destaque nacional. “É preciso que o Brasil entenda, de uma vez por todas, que essa a região amazônica é a mais estratégica do país, com uma riqueza trilionária e o Amazonas é o Estado que abriga a maior parte preservada desse potencial”, alertou.