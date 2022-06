Arthur Virgílio visita comunidade indígena Sateré-Mawé em agenda pelo Amazonas

“Precisamos valorizar, mais que urgentemente, os povos da floresta, cuja sabedoria é milenar e isso é uma porta para o desenvolvimento do nosso país. Como antes, aliás, mais do que nunca, essa é uma causa que irei abraçar”, afirmou Virgílio.

“A comunidade recebe, pela primeira vez, a presença de um senador, que é o Arthur. Com muita coragem, ele veio até nós apresentar suas propostas para que possamos ouvir e dialogar”, disse o tuxaua Mizael Ferreira. “Conhecemos o Arthur do Senado e ele é um dos nossos representantes que mais conhecem a causa indígena. Nossa reivindicação é pelo acesso ao ensino superior para nosso povo”, completou.

“Mais que um compromisso assumido, é uma causa presente em minha trajetória”, destacou ele, que também esteve em São Sebastião do Uatumã, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués.

