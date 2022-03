Arthur Virgílio Neto entra com nova ação no STF contra decreto do IPI

Manaus/AM - O pré-candidato ao Senado, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto federal que diminui em 25% a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

No último sábado (19), Arthur publicou nas redes sociais um vídeo onde reforça o impacto que a Zona Franca de Manaus (ZFM) tem sofrido com o decreto.

"Demos entrada em uma nova ação no STF contra o decreto equivocado do ministro Paulo Guedes, que diminui em 25% a alíquota do IPI, prejudicando os amazonenses, a Zona Franca de Manaus e todos os brasileiros, porque gera inflação. Desta vez, dando força ao nosso pleito, tivemos o apoio do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Agradeço muito a direção e seus militantes, porque entenderam o drama da Zona Franca e ficaram ao nosso lado. Vamos juntos à vitória", disse.