Arthur Virgílio Neto cumpre agenda pelo Alto Rio Negro, no Amazonas

O pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, esteve neste final de semana n os municípios do Alto Rio Negro – Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira – região considerada uma das mais belas e ricas do mundo, para seguir com suas andanças pelo interior.

Arthur Neto destacou, entre tantos atrativos, o turismo ecológico, a beleza das praias de Barcelos, além de sua atração histórica de ter sido a primeira capital do Amazonas, a pesca esportiva, além do fato de, em São Gabriel da Cachoeira, estar concentrada a maior população indígenas e maior concentração de etnias, o que fortalece a identidade amazônica.

“São Gabriel, Barcelos e Santa Isabel são municípios fantásticos e com muito potencial e possibilidades. Estou encantado e emocionado com essa visita. São municípios pelos quais sempre fiz o que esteve em minhas mãos para ajudar, destinando emendas parlamentares, por exemplo, e continuarei fazendo, sem importar quem é o prefeito. Meu compromisso é direto com o povo, meus parentes que estão comigo há 45 anos e sabem que eu não nego fogo para defender meu Estado com todo o vigor”, disse o pré-candidato.