Arthur Neto quer investir em ramais e vicinais para avanço da produção rural do Amazonas

Para Arthur, as emendas devem ser claras, transparentes e fiscalizadas pelo Ministério Público. “A ideia é destinar recursos e, paulatinamente, ir recuperando esse instrumento tão importante para o produtor do nosso interior e que tanto sofre por falta de alternativas econômicas e geração de emprego e renda”, explicou.

Manaus/AM - Depois de visitar a maioria dos municípios amazonenses durante a pré-campanha e agora em campanha para a disputa da única vaga do pleito para o Senado Federal, o candidato da federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, anunciou que está iniciando um levantamento dos ramais abandonados pelo poder público, impedindo o escoamento da produção no interior, para direcionar recursos de emendas parlamentares para a sua recuperação e, assim, dar mais condições ao trabalhador e produtor rural.

