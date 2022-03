Arthur Neto pede para participar de reunião com Bolsonaro sobre IPI

Manaus/AM - O pré-candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto, solicitou pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro (PL) o inclua na conversa que ele terá com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga sobre a redução de 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que ele decretou no dia 25 de fevereiro.

"Soube que o Presidente Jair Bolsonaro se propôs a receber uma comitiva de políticos do Amazonas para falar sobre a Zona Franca de Manaus. Presidente, me chame para essa reunião, tenho muito a falar sobre o Amazonas e a Amazônia", escreveu o ex-prefeito no Twitter.

Na segunda-feira (28) representantes da bancada do Amazonas e empresários do estado decidiram enviar uma Carta Aberta ao Governo Federal em defesa da Zona Franca de Manaus, que foi tingida pelo decreto.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, o Prefeito de Manaus, David Almeida e a bancada de senadores e deputados do estado querem se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mostrar os pontos em que o Amazonas será prejudicado com o corte do imposto.