Arthur Lira suspende sessões presenciais na Câmara dos Deputados por duas semanas

A Câmara informa que funcionará com o mínimo de servidores necessário para o funcionamento virtual das sessões. A medida é necessária diante do agravamento da pandemia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu suspender as sessões presenciais no plenário por no mínimo duas semanas. Os parlamentares devem se reunir remotamente.

