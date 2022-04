Arthur do Val deve ir à Justiça para tentar evitar perda de direitos políticos

A previsão é de que surjam convites para que se torne uma voz contra o politicamente correto e a "cultura do cancelamento", no estilo do podcaster Monark.

Segundo integrantes do movimento, há brechas jurídicas para argumentar que a desistência do mandato deveria interromper o processo de cassação e perda dos direitos políticos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão de Arthur do Val (União Brasil) de renunciar ao mandato de deputado estadual atende também a um desejo dele e do MBL (Movimento Brasil Livre) de judicializar a questão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.