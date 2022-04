Aras monitorou operação contra garimpo no Pará a cada 30 minutos

De acordo com o relato dela, publicado em suas redes sociais, os invasores usaram de violência contra o seu pai, que registrava a movimentação com um celular.

De acordo com relatos, ele manteve contato com o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, a cada 30 minutos ao longo do sábado (16). Em ofício, o PGR enviou um ofício manifestando preocupação com o relato dos indígenas e pedindo a adoção das providências cabíveis.

