Aras diz que a paz reinou nas eleições e refletiu livre escolha dos cidadãos

As principais ocorrências foram boca de urna, compra de votos, tentativa de violação do sigilo de voto, transporte irregular e algumas reclamações em razão de longas filas de votação.

"Felizmente, a paz reinou neste mais importante dia cívico do ano de 2022. O brasileiro exerceu sua cidadania plena em clima de paz e de responsabilidade pelos próprios destinos e pelo destino do Brasil", disse.

