Aras afirma ao STF que há 25 apurações preliminares sobre Bolsonaro

Integrantes do STF, porém, não estão satisfeitos com a estratégia do procurador-geral e têm cobrado uma "prestação de contas" do que vem sendo feito pela Procuradoria.

De acordo com ele, evita-se que "centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Suprema Corte".

Disse que as notícias de fato funcionam como "uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal".

No documento enviado ao tribunal, ele fez uma defesa do expediente.

Aras tem sido bastante criticado por representantes da oposição e por setores do próprio MPF (Ministério Público Federal) pela estratégia de abrir apurações preliminares em detrimento de inquéritos que tramitem sob a supervisão de ministros do Supremo.

Parte deles diz respeito a atos e omissões atribuídos ao presidente no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também às suspeitas levantadas por Bolsonaro sobre a confiabilidade do sistema eleitoral.

