Aposta de empresários, candidata em SP já foi recepcionista e estudou em Oxford

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidatura da publicitária Luana Tavares (PSD-SP) para a Câmara dos Deputados tem sido uma das apostas de nomes ilustres do empresariado brasileiro. De acordo com registros feitos junto ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sua campanha já recebeu mais de R$ 300 mil em doações de representantes do PIB.

A candidata a deputada federal é apoiada por empresários como Luis Stuhlberger, Carlos Alberto Sicupira e Jorge Paulo Lemann.

Mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, Luana Tavares iniciou sua vida profissional trabalhando como recepcionista do escritório que cuida das finanças pessoais das famílias Lemann, Sicupira e Marcel Telles.

Ela ainda tem passagens pela fundação Brava, de Sicupira, pelo Centro de Liderança Pública (CLP) —neste último, atuou como diretora-executiva.

Entre aqueles que já fizeram doações para a sua campanha há nomes como o da presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, e do ex-presidente do Banco Central e sócio-fundador da Gávea Investimentos Arminio Fraga.

A maior contribuição para a candidata foi feita pelo presidente da rede de laboratórios Dasa, Pedro de Godoy Bueno, no valor de R$ 150 mil.

Na sequência aparecem o ex-presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) Fabio Barbosa e Arminio Fraga, com R$ 50 mil cada, e o presidente do conselho de administração da Porto Seguro, Jayme Garfinkel, com R$ 35 mil.

Familiares do empresário bolsonarista Winston Ling, um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), William e Wilson Ling doaram R$ 15 mil para a candidata. Luiza Trajano, por sua vez, destinou a ela R$ 10 mil.

Os valores recebidos por Tavares de empresários se somam a outras doações feitas por pessoas físicas e aos R$ 800 mil despachados por seu partido, o PSD. No total, a candidata tem hoje R$ 1,4 milhão para sua campanha eleitoral.

Luana Tavares declarou ao TSE R$ 821 mil em bens, divididos entre aplicações, ações e um apartamento.