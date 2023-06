Após ser rebaixado por Nunes, ex-secretário da cracolândia pede demissão

A saída de Vargas se deu após tensão com o secretário de Governo, Edson Aparecido, que tem centralizado a articulação política na prefeitura e que foi um dos proponentes do novo modelo de atuação na cracolândia.

Segundo apurou o Painel, ele não aceitou a mudança, que significava na prática um rebaixamento de função, e pediu demissão. No novo posto, ele dividiria com Edsom Ortega, o novo secretário de Projetos Especiais, a atuação na cracolândia: Ortega comandaria a parte de zeladoria e segurança, enquanto Vargas ficaria responsável pelas ações de acolhimento e tratamento da população.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável por comandar as ações da gestão Ricardo Nunes (MDB) na cracolândia no último ano, Alexis Vargas decidiu deixar a administração municipal nesta quinta-feira (15). Na quarta-feira (14), ele havia sido retirado do cargo de secretário de Projetos Especiais e passado para o de secretário-executivo-adjunto de Governo Municipal.

