Após ser lançado ao Planalto, Leite 'descobre' radicalismo de Bolsonaro

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - No último dia 14, um domingo, enquanto uma ruidosa carreata passava em frente ao Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, com faixas de "Fora Leite" e "Lockdown não", o governador Eduardo Leite (PSDB) despachava na ala residencial do prédio em Porto Alegre e nem ouviu o buzinaço do final da manhã.

Desde que foi informalmente lançado pré-candidato do PSDB à Presidência, em fevereiro, Leite, 35, enfrenta uma campanha de pressão de entidades empresariais pela retomada da economia.

O governo do estado impôs restrições sanitárias em 8 de março para tentar frear a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 15.800 pessoas no Rio Grande do Sul.

Ao mesmo tempo, Leite passou a se deslocar gradativamente do espectro político do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em 2018, o tucano apoiou Bolsonaro explicitamente no segundo turno da eleição presidencial, mas agora critica a condução do presidente no enfrentamento à Covid-19.

No Rio Grande do Sul, o ex-prefeito de Pelotas faz um governo até agora discreto. Colocou os salários do funcionalismo em dia, depois de cinco anos de parcelamentos, comprou briga com sindicatos, levou privatizações adiante e, na pandemia, adotou medidas duras apenas quando os índices de contaminação e mortes começaram a estourar, em novembro de 2020.

Há três semanas, o governador apertou o cerco ao vírus ao estender o protocolo de bandeira preta --com classificação de risco altíssimo para contaminação-- a todos os 497 municípios gaúchos.

Também cortou a possibilidade de os prefeitos terem autonomia sobre o comércio ao barrar o sistema de cogestão, que permite aos gestores adotar medidas restritivas de um nível inferior ao decretado para a sua região.

Leite também insistiu que as escolas de educação infantil e os dois primeiros anos do ensino fundamental tivessem aulas presenciais, mas acabou derrotado na Justiça. A carreata do domingo passado, assim como manifestações anteriores, foi uma reação à mudança de discurso do governador.

Bolsonaristas em sua maioria, os organizadores das manifestações rotulam Leite de "ditador" e de "comunista" ao contrariar a orientação do presidente, de apostar em tratamento precoce e rejeitar o fechamento das atividades econômicas.

Não foi sempre assim, porém. Eleito contra o então governador José Ivo Sartori (MDB) na onda do bolsonarismo, Leite chegou a flertar com o presidente e a exaltar sua liderança no processo de condução da pandemia.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em julho do ano passado, o gaúcho elogiou a conduta de Bolsonaro e disse que não se arrependia de ter votado nele.

Alguns meses mais tarde, quando ambos se encontraram em Porto Alegre, houve mais elogios.

Mas uma guinada ocorreu no início do mês passado, com a simples menção a seu nome pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como presidenciável do partido, ao lado do governador de São Paulo, João Doria.

Poucos dias depois, em entrevista à Folha, já adotou discurso crítico. "A postura do presidente da República é muito clara, sempre foi de ataques, de agressões, de radicalismo, que fazem se desperdiçar uma energia que deveria estar aplicada em fazer prosperar agendas que poderiam transformar o país."

No ato de apoio de deputados federais tucanos em Porto Alegre, em 11 de fevereiro, disparou nova sinalização de independência ao aceitar a missão de viajar pelo país em nome do PSDB. "Diferentemente do governador Doria, eu não fiz campanha casada com Bolsonaro, não manifestei apoio ao candidato. Em nenhum momento misturei o meu sobrenome ao dele", afirmou Leite, referindo-se ao voto "BolsoDoria" estimulado pelo paulista em 2018.

Na última segunda-feira (15), Leite subiu o tom. Durante uma sessão da comissão temporária do Senado que discute medidas de enfrentamento à Covid-19, acusou Bolsonaro de sabotagem.

A assessoria de Leite afirma que ele está 100% focado no combate à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul e que o debate sobre a sucessão presidencial é precipitado. "Não tem nenhuma viagem prevista e o governador tem passado os finais de semana trabalhando", afirma.

A estratégia do governador, entretanto, inclui vender uma imagem de moderado, perfil que poderá estar em alta em 2022 em contraponto às possíveis candidaturas de Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mas a pressão econômica derivada das restrições impostas pela pandemia é um desafio inesperado. Leite gostaria de estender as medidas de contenção pelo menos até a primeira semana de abril, mas teve de retomar o modelo de cogestão com os prefeitos que, na prática, pode abrandar as regras de isolamento.

A vereadora de Porto Alegre Fernanda Barth (PRTB), organizadora dos protestos e que também se elegeu na onda bolsonarista, classifica como lockdown as medidas de restrição de Leite --mesmo que tecnicamente a definição esteja errada. "Nossas liberdades não são negociáveis. O governador terá que adotar outro tipo de medida, pois aqui ninguém o aguenta mais."