Após salvar Funasa da extinção, Congresso deve pressionar por cargos e verbas para o órgão

Ele diz que levará ao governo nos próximos dias uma sugestão para revitalizar a entidade, que cuida de ações de saúde e saneamento no interior do país e é muito visada por políticos.

"A Funasa já teve 400 engenheiros, hoje não conta nem com 60. Está totalmente sucateada. Temos que discutir um plano de reestruturação", diz o deputado federal Danilo Forte (União-CE), ex-presidente do órgão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após conseguirem evitar a extinção da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), defensores do órgão pretendem aumentar a pressão para que haja recomposição do quadro administrativo e orçamento da instituição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.