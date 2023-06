Após saída de Galípolo, executivo do WhatsApp assume cargo no Ministério da Fazenda

Com a saída de Gabriel Galípolo da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, exonerado por conta de sua indicação para cargo de diretor de política monetária do Banco Central (BC), o governo já escolheu seu substituto. O presidente lula (PT) nomeou o advogado e executivo do WhatsApp Daria Durigan.

Durigan é advogado e mestre em Direito, possui uma longa carreira no serviço público, com mais de 13 anos de serviço, mas sua passagem pelo WhatsApp é destaque.

Ele era Head de Políticas Públicas da rede social, cargo que foi criado para combater fake news, principalmente no período das eleições de 2022, de acordo com o G1.

No Ministério da Fazenda ele será o "número 2" no comando e braço direito do ministro Fernando Haddad.