Após saída de Datena, presidente da Câmara de SP diz que pode se candidatar ao Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) tem dito a aliados que colocará seu nome à disposição na disputa pelo Senado por São Paulo. Ele é uma das principais lideranças da sigla no estado.

O apresentador José Luiz Datena era a escolha do partido até esta sexta-feira (1º), quando ele surpreendeu a União Brasil ao se filiar ao PSC.

Datena reagiu com indignação à possibilidade de João Doria (PSDB) desistir da candidatura presidencial e permanecer no comando do estado.

Doria depois desistiu do recuo e manteve a candidatura federal.

Antes da ruptura, Datena tinha o projeto de ser candidato ao Senado na chapa de Doria e de Rodrigo Garcia (PSDB), que concorrerá ao Governo de São Paulo.

Seu novo partido, o PSC, apoiará o candidato de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (ministro da Infraestrutura).

A União Brasil filiou Sergio Moro na expectativa de que ele dispute o cargo de deputado federal. Nesta sexta-feira (1º), no entanto, o ex-juiz disse que não será candidato a esse cargo. Em reação, membros da cúpula da legenda disseram que então vão entrar com um pedido para invalidar a filiação do ex-ministro da Justiça.