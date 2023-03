Após não a Gilberto Gil, vereadores de Florianópolis dão título de cidadão a Hang

No caso do artista baiano, a proposta de homenagem não passou da primeira votação, quando recebeu oito votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções.

O empresário é catarinense, mas nascido em Brusque, no Vale do Itajaí. A proposta de homenagem foi feita pelo vereador Maikon Costa, que é bolsonarista como Hang. Em 2022, o pai de Maikon, Valter Lima Costa, gravou vídeo em que aparece armado e ameaça Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.