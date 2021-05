Após mal-estar, ex-presidente Dilma passa por exames em hospital de Porto Alegre

Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Lula disse que conversou com Dilma, às 9h, e que ela "já estava se sentindo melhor, falante como sempre".

Segundo a assessoria de imprensa de Dilma, ela realizou exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, acompanhada do médico cardiologista Paulo Caramori.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.