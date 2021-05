Após mal-estar, ex-presidente Dilma passa por exames em hospital de Porto Alegre

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - ​A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), 73, passou por exames médicos depois de sentir um mal-estar na noite desta segunda-feira (24), segundo nota publicada em seu site oficial.

De acordo com a assessoria de imprensa de Dilma, ela realiza nesta manhã exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, acompanhada do médico cardiologista Paulo Caramori. A previsão é a de que a ex-presidente tenha alta ainda nesta terça-feira, diz a nota.

A Folha entrou em contato com o hospital, que afirmou que aguarda autorização para passar mais informações, devido a garantia do sigilo dos dados e do prontuário do paciente, e também pela Lei Geral de Proteção de Dados.

A assessoria da ex-presidente informou ainda que Dilma está em um quarto e irá fazer mais exames.

Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Lula disse que conversou com Dilma, às 9h, e que ela "já estava se sentindo melhor, falante como sempre".