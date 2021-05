Após ligar centrão a ladrões, general Heleno agora diz que mudou de opinião e que bloco nem sequer existe

Na campanha, o centrão continuou a ser alvo de Bolsonaro, sendo classificado como exemplo de velha política. Formado por parlamentares adeptos ao "toma lá, dá cá", o centrão reúne cerca de 200 dos 513 deputados e, desde 2020, virou a esperança do presidente de ter uma base de sustentação no Congresso.

Em sua versão, o ministro canta "centrão" no lugar de "ladrão", que consta na letra original composta por Ary do Cavaco e Bebeto Di São João.

À época, durante a convenção do PSL para as últimas eleições presidenciais, o general cantarolou: "Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão". A cena foi filmada e postada nas redes sociais.

Questionado se mantinha as críticas feitas, em 2018, ao grupo político que hoje sustenta o governo do presidente Jair Bolsonaro, Heleno afirmou que não tem mais a mesma opinião que tinha na época.

