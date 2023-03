Após denúncia de Rolex, defesa de Bolsonaro diz que presente foi registrado

Itens ficaram com ele ao fim do mandato, conforme apurou o jornal.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (28) que todos os presentes recebidos por ele foram "devidamente registrados". A manifestação acontece após a revelação de que Bolsonaro ficou com um terceiro conjunto de joias da Arábia Saudita, incluindo um relógio Rolex cravejado de diamantes.

