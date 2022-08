Após deixar prefeitura, irmão de Bolsonaro deve ser empregado pelo PL na eleição

A reportagem identificou em 2022 a participação do irmão do presidente na liberação de dinheiro para ao menos quatro municípios do litoral e do Vale do Ribeira, região de origem da família Bolsonaro.

Para evitar acusações de favorecimento, o PL pretende remunerar o irmão de Jair Bolsonaro (PL) pela tarefa com recursos próprios, advindos de contribuições de parlamentares, e não com valores provenientes dos fundos partidário ou eleitoral.

Renato tem acordo com o prefeito Vinicius Brandão (PL) para voltar a ocupar o antigo posto após as eleições.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmão do presidente, Renato Bolsonaro deverá ser empregado pelo PL para se dedicar a campanhas em SP, com salário de ao menos R$ 20 mil.

