Após ataques ao sistema eleitoral, YouTube exclui 21 vídeos de Bolsonaro

De acordo com a plataforma, os vídeos continham alegações falsas sobre as urnas eletrônicas e sem apresentar provas o que viola a política da empresa.

O Youtube decidiu excluir 21 vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos quais ele ataca o sistema eleitoral brasileiro. Além dele, os canais do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e o do deputado estadual de São Paulo Gil Diniz também foram punidos.

