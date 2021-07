Após 13 dias, Serra é liberado de isolamento por Covid-19 em SP

Segundo os médicos, o fato de o ex-ministro da Saúde (1998-2002, governo Fernando Henrique Cardoso) ter recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 certamente foi positivo para o desfecho do episódio.

Serra, 79, havia se internado no dia 23 de junho. Segundo sua assessoria, "embora estivesse assintomático, tratou de uma pnemonia leve, identificada nos exames de imagem, com antibióticos por via endovenosa".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.