Apoio do PSOL ao arcabouço fiscal de Haddad 'não está certo', diz Boulos

Na avaliação dele, a articulação de dois blocos novos no Congresso é uma "articulação interna". "Nos dois blocos têm partidos que são base e fizeram campanha para Lula no primeiro e segundo turno", afirmou durante agenda em Salvador.

Para o deputado, proposta não está livre de críticas. "Vários deputados do PT, que é o partido do presidente, têm críticas ao arcabouço. Temos críticas para buscar melhorar os problemas na Câmara, sim. Isso não é incompatível com a composição da base do governo."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal Guilherme Boulos afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que o apoio do PSOL ao arcabouço fiscal do ministro Fernanda Haddad "não está certo".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.