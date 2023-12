Apoio de Bolsonaro na eleição de 2024 é fundamental, diz Nunes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), divulgou vídeo nesta quarta-feira (20) dizendo que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a eleição de 2024 é fundamental para a sua campanha.

"Eu quero. É importante que tenha o apoio do presidente Bolsonaro. É fundamental o apoio do presidente Bolsonaro", afirmou.

A declaração foi dada em uma entrevista, e o vídeo foi postado pelo prefeito em redes sociais, após Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) terem colocado em xeque o apoio a Nunes no ano que vem.

Ao ser questionado se desejava o apoio de Bolsonaro, Nunes ressaltou a importância, mas que aguardaria o ex-mandatário se pronunciar.

"Nós devemos caminhar juntos. É o projeto da eleição da maior cidade do Brasil. Ele [o apoio] é fundamental. Tem que ter um olhar especial, porque o que se resulta aqui repercute no Brasil inteiro", afirmou.

Nunes disse ainda que tem falado com Bolsonaro e que esteve com ele na prefeitura e em outros eventos. "Agora, é no tempo dele. É natural que ele vá escolher o melhor tempo adequado, que ele entender, para poder declarar [o apoio]", disse.

O prefeito afirmou também que tem certeza que Bolsonaro tem consciência da responsabilidade com o combate ao "que tem de pior na extrema esquerda", em uma referência ao deputado Guilherme Boulos (PSOL), que se candidatará a prefeito com apoio do PT de Lula.

"De uma pessoa que invade propriedade, uma pessoa que desrespeita a lei, de uma pessoa que toda hora solta fake news, que cooptou sindicatos para poder causar o transtorno na cidade", disse.

Nunes conclui dizendo que é preciso unir a direita e o centro para proteger a cidade de São Paulo e o país.

Sob pressão após declarações do ex-presidente e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito reforçou pedido de união para se contrapor a Boulos.

Na semana passada, Bolsonaro demonstrou apoio ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) ao ser questionado sobre as eleições para prefeito de São Paulo.

A demonstração de apoio aparece em vídeo publicado por Salles em suas redes sociais, no qual Bolsonaro é questionado sobre o assunto por um repórter da Jovem Pan.

"Muita gente gosta do Salles, eu também sou simpático a ele", disse Bolsonaro, acrescentando que ele fez excelente trabalho como ministro do Meio Ambiente.

O ex-mandatário afirmou que seria uma forma de recompensar o ex-ministro. "São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não fazer por um partido", disse. Ao fim, Bolsonaro afirmou: "Salles prefeito".

O governador Tarcísio indicou nesta terça-feira (19) que não irá contra Bolsonaro na eleição municipal.

Em evento de balanço de um ano da gestão, no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste), Tarcísio foi questionado se o seu apoio nas eleições do ano que vem depende de Bolsonaro.

"O que vocês podem esperar é que eu nunca vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma, não vou me envolver em campanhas eleitorais onde tiver bola dividida, onde tiver candidatos do nosso mesmo campo não faz sentido", disse.

Em setembro, o prefeito afirmou não ter proximidade nem com Bolsonaro nem com o presidente Lula (PT), durante uma palestra para estudantes da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado).

Ele foi questionado por uma aluna de arquitetura e urbanismo, que perguntou: "Você é prefeito de uma cidade que teve milhares de mortes durante a pandemia, e esteve ao lado do antigo presidente, Jair Bolsonaro. Você ainda vai ostentar essa divisão, de ficar ao lado de Bolsonaro?". Ao que o prefeito respondeu: "Eu? Do lado de Bolsonaro?".

"Conversei com Bolsonaro quando ele era presidente, assim como converso agora com o presidente Lula. Não vou fechar a porta", desconversou.

Bolsonaristas criticaram a postura do prefeito, percebida como estratégia para receber apoio do ex-presidente sem se comprometer com ele.

Após as críticas, Nunes minimizou a declaração em resposta à Folha de S.Paulo durante entrevista coletiva após o desfile de 7 de Setembro no Sambódromo do Anhembi.

O político afirmou que tem relação com Bolsonaro, mas não uma proximidade do dia a dia. Ele também disse esperar apoio do ex-presidente nas eleições municipais e chamou de "frutriqueiros" aqueles que viram problemas na fala.

O prefeito já teve encontros frequentes com Bolsonaro, tanto em eventos oficiais quanto em momentos descontraídos, como em jantar com Bolsonaro às vésperas da votação no TSE que tornou o ex-presidente inelegível.