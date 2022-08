Apoiadores de Marçal invadem perfil do JN pedindo que seja entrevistado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do coach Pablo Marçal inundaram o perfil do Jornal Nacional no Instagram pedindo que ele seja chamado para dar entrevista como presidenciável.

Isso embora sua candidatura tenha sido revertida pelo Pros, após uma troca no comando da legenda determinada pela Justiça na semana passada. Com milhares de seguidores, Marçal conta com a pressão nas redes para reverter a situação.

O telejornal da Rede Globo convidou os quatro principais candidatos à Presidência, com base em seu desempenho nas pesquisas, para serem entrevistados ao vivo pela dupla de apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcellos.

As entrevistas começam no dia 22 de agosto, e o primeiro será o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele chegou a exigir que a sabatina ocorresse no Palácio da Alvorada, mas depois recuou e irá aos estúdios da emissora.