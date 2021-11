Apamagis reelege a juíza Vanessa Mateus na primeira votação online

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) reelegeu neste sábado (20) a juíza Vanessa Mateus para presidir a entidade no biênio 2022/2023.

Ela foi a primeira mulher a comandar a associação, formada por mais de três mil associados. A chapa única “Apamagis Sempre” recebeu 1.463 votos, na primeira eleição online (1.097 votos online e 366 em cédula).

“Interpretamos a reeleição como a ratificação que o associado deu ao trabalho exercido no último biênio. Ao mesmo tempo, nos impõe ainda mais responsabilidade e força para a defesa da imagem do Poder Judiciário e das prerrogativas da Magistratura, que nada mais são do que garantias do cidadão, sempre ameaçadas nos últimos tempos”, afirmou Vanessa Mateus.

A magistrada é titular da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes. Ingressou na magistratura em 2000, ano em que também se associou à Apamagis. Foi responsável pela instalação do 1º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em São Paulo.

O desembargador Walter Barone foi eleito 1º vice-presidente da entidade. Pretende ampliar o diálogo com o associativismo internacional. Barone divide seu tempo como diretor do Departamento de Relações Internacionais da Apamagis com os cargos de presidente da Flam (Federação Latino-Americana de Magistrados) e vice-presidente da UIM (União Internacional dos Magistrados).

O juiz Thiago Massad foi eleito 2º vice-presidente. Há mais de 20 anos na magistratura e na Apamagis, Massad atuou em todos os setores da associação, em diversas diretorias. Atualmente, é professor e coordenador do curso Magistratura para Todos, vencedor do Prêmio Innovare na categoria Juiz, em 2019.

*

Os seguintes magistrados são integrantes do Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal eleito neste sábado:

Antonio Maria Patiño Zorz – juiz titular da 29ª Vara Criminal (São Paulo)

Carlos Fonseca Monnerat – desembargador da 17ª Câmara de Direito Público (São Paulo)

Cristiano de Castro Jarreta Coelho – juiz titular do Juizado Especial Cível (São José do Rio Preto)

Ettore Geraldo Avolio – juiz do Juizado Especial Cível e Criminal (Piracicaba)

Guiomar Milan Sartori Oricchio – pensionista (São Paulo)

Jayme Walmer de Freitas – juiz substituto de 2º grau da 3ª Câmara de Direito Criminal (São Paulo)

Marcia Helena Bosch – juíza Titular da 6ª Vara Especial da Infância e Juventude (São Paulo).

Marcia Regina Dalla Dea Barone – desembargadora da 4ª Câmara de Direito Privado (São Paulo)

Rogerio Marrone de Castro Sampaio – juiz de Direito substituto assistente convocado STF (São Paulo)

Rosangela Maria Telles – desembargadora da 31ª Câmara de Direito Privado (São Paulo)

Sebastião Luiz Amorim – desembargador aposentado (São Paulo)

Wagner Roby Gidaro – juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública (Campinas)