Ao lado de Amazonino Mendes, Amom Mandel anuncia filiação ao Cidadania

Manaus/AM - Após oito meses atuando na Câmara Municipal de Manaus (CMM) sem filiação partidária, depois de ser liberado pelo Podemos para deixar a legenda, Amom Mandel assinou na noite da última quinta-feira (31) filiação ao Cidadania, diretório do Amazonas, onde manterá firme oposição e independência. “Estarei sempre do lado contrário ao da maioria dos políticos”, anunciou.

Para mostrar sua independência e compromisso com a população, Amom realizou o anúncio com a presença de populares, voluntários dos projetos e a própria equipe, na Praça Heliodoro Balbi, a Praça da Polícia, na Avenida Sete de Setembro, Centro. O ex-governador Amazonino Mendes e Elcy Barroso Jr, presidente do Cidadania, participaram do ato público.

Amom Mandel (Cidadania) ocupará a presidência do diretório jovem da legenda. “Acredito que no Cidadania poderei contribuir para o avanço da participação de jovens na política. Minha filiação à legenda faz parte de um processo bem pensado, que tem como objetivo fortalecer a democracia no Amazonas e no Brasil, pautado pela defesa da ética e transparência”, declarou Amom Mandel.