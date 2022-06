Ao lado de Amazonino, Israel Paulain lança pré-candidatura a deputado federal

"Gente boa, bacharel em direito, amante do povo de Parintins, ele é a locomotiva do boi Garantido. É diferenciado, também junto de Parintins tem um destino grandioso", declarou o ex-governador.

Manaus/AM - O apresentador do Boi Garantido, Israel Paulain, anunciou nesta sexta-feira (10), sua pré-candidatura a deputado federal pelo Cidadania, ao lado do pré-candidato ao Governo do Estado, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania).

