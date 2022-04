Ao elogiar Barroso por convite a militares, Bolsonaro ignora que outros órgãos foram chamados

"Todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Eu quero cumprimentar aqui o ministro Luís Barroso que, enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral", disse Bolsonaro nesta terça-feira (19).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao elogiar o ministro do STF Luís Roberto Barroso por ter chamado as Forças Armadas a acompanhar o processo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não mencionou outros órgãos que receberam convite semelhante, como Congresso, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, universidades e entidades da sociedade civil.

