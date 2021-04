Ao assumir relatoria, Renan provoca Pazuello, alfineta Lava Jato e diz que terá atuação técnica

O plano de trabalho do emedebista inclui a solicitação de todos os processos relacionados às aquisições de vacinas e insumos do Ministério da Saúde.

"A CPI, alojada em uma instituição secular e democrática, que é o Senado da República, tampouco será um cadafalso com sentenças pré-fixadas ou alvos selecionados. Não somos discípulos de Deltan Dallagnol, nem de Sergio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão."

Disse ainda que será imparcial na decisão, fazendo críticas à Lava Jato. O STF (Supremo Tribunal Federal) declarou o ex-juiz Sergio Moro parcial na condução do processo do tríplex, que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão por 580 dias.

