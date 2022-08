Antes do debate, Bolsonaro vai a campeonato de jiu-jitsu em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes do primeiro debate entre presidenciáveis na TV, o chefe do Executivo federal e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), fez campanha hoje em um campeonato de jiu-jitsu no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo.

Ao entrar no local do evento, Bolsonaro foi recebido aos gritos de "mito". A competição é realizada pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo). O presidente posou para selfies com apoiadores e atletas.

O debate de hoje, organizado pelo UOL em parceria com a Folha, Band e TV Cultura, começa às 21h. Bolsonaro confirmou presença assim como o principal adversário na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente deixou o Palácio da Alvorada, a residência oficial da chefia do Executivo, por volta de 13h de hoje. Na sequência, embarcou com destino a São Paulo na Base Aérea de Brasília. Até o momento, ele ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ida ao debate.

Em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, na última sexta (26), o governante afirmou que se considerava um "alvo compensador" para os oponentes e que achava que seria "fuzilado".

"Eu sou um alvo compensador para eles, mas acredito que minha estratégia vai dar certo porque as perguntas... Eu já me preparei, né? As repostas vão ser simples, no tocante a responder que não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo nas mídias, em especial, no tocante a covid", declarou.

"Vou ser fuzilado, vão atirar em mim o tempo todo", disse Bolsonaro.

Acompanhantes Segundo auxiliares do presidente, ele deve comparecer aos estúdios da Band na capital paulista ao lado do filho Carlos e de ao menos três ministros: Fábio Faria (Comunicações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Ciro Nogueira (Casa Civil).

Também filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), candidato à renovação do mandato em outubro, sinalizou em mensagem no Twitter que, de fato, Bolsonaro comparecerá ao debate. Ele prometeu fazer uma live após o programa para comentar o desempenho do pai e outros assuntos.

A presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não foi confirmada. Articulador da campanha, o filho mais velho (o "01"), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), era esperado ao lado do presidente, mas não deve mais comparecer, segundo o UOL apurou.

O ex-ministro da Infraestrutura e candidato apoiado por Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), é outro nome que pode acompanhar o postulante à reeleição no debate de hoje.

Aquecimento Uma hora antes do início do debate, às 20h, o UOL faz um programa especial, direto dos estúdios da Band, em São Paulo, com a expectativa e os preparativos para o encontro.

Convidados Os seguintes candidatos foram convidados a participar do debate no estúdio da Band: Luiz Felipe d'Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT).

Onde assistir? A transmissão de todo o programa acontece no Canal UOL, no YouTube, no Facebook, no Twitter e nas Smart TVs Samsung, sempre ao vivo.

Bolsonaro será o primeiro a perguntar O debate deste domingo pode começar já em clima de confronto entre os dois candidatos que nutrem o maior clima de rivalidade entre si: Bolsonaro e Lula.

De acordo com as regras do programa, o atual presidente e candidato à reeleição será o primeiro a ter a possibilidade de fazer questionamentos aos concorrentes no bloco destinado a esse fim.

O evento é dividido em três momentos com perguntas sobre programas de governo, confronto entre os candidatos e perguntas dos jornalistas. Os blocos terão moderação de jornalistas dos veículos organizadores.