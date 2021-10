ANS anuncia medida para acompanhar ações internas da Prevent Senior

"E após a avaliação dos fatos, há pontos sensíveis e indícios de falhas operacionais, então dessa feita a operadora será notificada acerca da instauração de regime especial de direção técnica, a qual possui um rito específico que será devidamente observado pelos técnicos da ANS. Tal regime especial tem o propósito um acompanhamento mais próximo da ANS, não sendo seu objetivo final a retirada da operadora do mercado, mas garantir a manutenção da qualidade assistencial aos beneficiários", afirmou no depoimento.

"No curso das apurações, foram verificados elementos que contradizem a versão inicial apresentada pela operadora. Desta forma, foram constatados indícios de infração para conduta de deixar de comunicar os beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela ANS tipificadas no artigo 74 da resolução 124, em virtude do que a ANS lavrou um auto de infração estando a operadora na figura de investigada perante a agência. ", afirmou.

Médicos da Prevent Senior encaminharam à CPI da Covid um dossiê no qual denunciam que os hospitais da rede foram usados como laboratório para o uso do tratamento precoce para o tratamento da Covid-19. Os pacientes e familiares não seriam informados que receberiam o chamado kit Covid.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em depoimento à CPI da Covid, o diretor-presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Paulo Roberto Rebello Filho, anunciou a instauração de uma "direção técnica" na operadora de saúde Prevent Senior. A medida configura uma espécie de intervenção, com a designação de um agente para acompanhar dentro da operadora as ações.

