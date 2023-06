André Mendonça, Mucio e Dino vão a evento em homenagem a Gilmar Mendes em Lisboa

O coquetel antecedeu a abertura do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, que começou na segunda-feira (26) e vai até quarta (28). O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP), do qual Gilmar Mendes é fundador.

O fundador do Esfera, João Camargo, foi o anfitrião do evento, realizado na casa do empresário Flávio Rocha, do Grupo Guararapes e da Riachuelo, e da mulher dele, a empresária Anna Cláudia Rocha.

O ministro do STF André Mendonça, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha e Luis Felipe Salomão prestigiaram o colega.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e a sua mulher, a advogada Guiomar Mendes, foram homenageados em um coquetel organizado pelo grupo Esfera Brasil no domingo (25), em Lisboa. O evento reuniu empresários e autoridades na capital portuguesa.

