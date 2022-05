Amom Mandel lança pré-candidatura a deputado federal pelo Cidadania

Manaus/AM - Durante o evento de anúncio da sua pré-candidatura para deputado federal, neste sábado (7), Amom Mandel (Cidadania) afirmou que seus compromissos firmados na campanha para vereador, em 2020, estão em fase final de conclusão, por isso, aceitou o desafio de disputar uma vaga para deputado federal.

"Com a finalização dos compromissos de campanha eu me credenciei para aceitar novos desafios e me colocar à disposição da população novamente. Acredito que é preciso ter mais força política para encampar as pautas como temos feito e nós precisamos montar um grupo político forte que nos auxilie nessas cobranças", ressaltou Amom.

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, ressaltou que Amom é uma prioridade do partido para chegar na Câmara dos Deputados. “Amom é um jovem atuante no campo democrático e com certeza é uma prioridade do Cidadania para a Câmara Federal”, disse Freire em entrevista à uma rádio local.

Amom falou sobre o portal da transparência que foi organizado para divulgar as informações sobre o mandato, que será disponibilizado até a próxima semana, no site do Gabinete do Amom (www.gabinetedoamom.com).

"Com o levantamento vimos que boa parte dos compromissos de campanha de 2020 já foram cumpridos e os que não foram ainda estão sendo e serão nos próximos meses", disse Amom.