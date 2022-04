Amazonino vai ao shopping e recebe o carinho dos amazonenses

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), depois de ir ao interior do Estado, jogar dominó na Zona Leste e tomar café com moradores da Zona Norte, comprovou sua alta popularidade na tarde desta quarta-feira num dos shoppings de Manaus.

Amazonino, acompanhado do ex-deputado federal e provável candidato a vice, Humberto Michiles, fez algumas compras, tomou sorvete e tirou muitas fotos e selfies com admiradores. “Essa relação, essa receptividade, esse contato com o povo em todas as zonas da cidade me deixam feliz e cada vez mais confiante de que temos muito a fazer pelo Amazonas”, disse Amazonino.

“Realizei um sonho. Tirar uma selfie com o Amazonino, o cara que criou a UEA, onde me formei dentista. Isso transformou minha vida”, disse Maria Fernanda.

Na parte da manhã, a agenda de Amazonino foi de reuniões com lideranças do interior do Estado, principalmente ex-prefeitos, empresários e vereadores. “Estamos ouvindo o povo e as lideranças para fazer um plano de governo audacioso, amplo, que resgate o Amazonas do caos e do abandono”, afirmou Amazonino.