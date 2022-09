Amazonino promete investir no bem-estar animal para melhorar desempenho na saúde pública

Manaus/AM - O candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), publicou nas suas redes sociais nesta sexta-feira (9), que vai investir no cuidado com os animais, que segundo ele, é importante para o melhor desempenho da saúde pública.

"Cuidar dos animais é cuidar da saúde pública, das pessoas e até gerar emprego e renda. Hoje, no dia do veterinário, compartilho com vocês algumas propostas para o bem-estar dos animais e homenageio esses valorosos profissionais", disse Amazonino na legenda da postagem.

Para se aproximar do eleitorado que gosta dos animais, Amazonino fez questão de lembrar do seu animal de estimação. "Todo mundo sabe que o Pereco, meu salsichinha, é um amigo leal que divide a casa comigo e seus outros irmãos cães e gatos. E, nessa convivência, enxergo o quanto os animais dependem de nós e que nós também precisamos deles, do carinho, da companhia, do amor", completou.



E continuou: "Animais sadios e bem cuidados refletem pessoas também saudáveis, uma cidade mais limpa e digna, empregos gerados no segmento pet e até novas profissões, como 'passeadores de cães'. Quem acha que cuidar dos animais é besteira, precisa refletir um pouquinho mais".