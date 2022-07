Amazonino envia vídeo em apoio ao pré-candidato à presidência, Pablo Marçal

No dia 20 de junho, Amazonino se reuniu com Marçal enquanto fazia uma rápida visita a Manaus .

“[Queremos] um país novo, um país diferente, sob seu comando. Oxalá a empreitada seja vitoriosa. Vamos rezar por isso”, disse Amazonino no vídeo que causou impacto no tabuleiro eleitoral a favor de Pablo.

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania/PSDB), sinalizou apoio à pré-candidatura de Pablo Marçal (PROS) à Presidência da República, ao enviar um vídeo com recado para o presidenciável.

