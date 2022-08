Amazonino elogia Tuyuka e reconhece importância da UEA durante debate

Manaus/AM - O pré-candidato ao governo Amazonino Mendes disse durante o primeiro debate na TV nesse domingo (7) que a união entre Governo Federal e do Estado são importantes para o combate à criminalidade na fronteira, principal porta de entrada para drogas, que acabam desencadeando em outros crimes. Amazonino ainda elogiou o também pré-candidato pelo Psol, Israel Tuyuka.

"A questão indígena de Israel Yuyuka ganhou um impulso, uma agenda, graças a sua coragem, competência e capacidade. Meus parabéns, fico feliz pois o Israel é da cota indígena formada pela nossa UEA. Não há nada mais salutar para um governante do que olhar para trás e ver um legado", disse.

Antes disso, Amazonino, ao ser questionado sobre segurança, disse que é preciso ainda, além de boas alianças, o uso de tecnologia por parte das polícias.

“O Brasil não tem tecnologia para enfrentar o crime organizado. Por isso é preciso pedir socorro a autoridades internacionais com competência e capacidade para resolver esse problema. Temos uma fronteira gigantes e todo mundo sabe que ela se tornou corredor de tráfico e o tráfico tomou conta dos nossos jovens no interior do estado. É claro que temos de aumentar efetivo com tecnologia e conhecimento técnico, acabar com essa brincadeira”, disse Amazonino Mendes ao falar sobre Segurança Pública.

“Vimos uma falência clara nacional, pois cabe à União a vigilância e guarda das fronteiras e isso está na Constituição. O Estado, evidentemente, não tem jurisdição à matéria. Mas, eu diria que é possível um trabalho integrado com as Forças Armadas, essa relação vai depender muito da habilidade de um governador. Como era possível fazer uma obra federal? Fizemos a BR-174, o Estado fez, mas a União pagou, claro que pode integrar”, completou Amazonino.

“É comum que para haver turismo, é preciso segurança, hospitais, atendentes falando inglês, é um elo. Todo mundo quer conhecer o Amazonas, mas é preciso fazer uma política de redução do combustível dos aviões, por exemplo. (…) Nossa participação no PIB do Brasil era 2,3 e estamos reduzidos para 1,4 e isso diz tudo. Estamos perdendo R$ 70 bilhões por ano. Precisamos conhecer o problema para depois falar sobre ele”, finalizou.

Além de Amazonino, o debate ocorreu entre Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Ricardo Nicolau (Solidariedade), Henrique Oliveira (Podemos) e Israel Tuyuka (Psol). O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) informou que não poderia comparecer já que estava em Tabatinga cumprindo agenda e a candidata do partido Agir, Nair Blair, também não participou por conta das regras da emissora.